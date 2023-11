Tekst aktualizowany na bieżąco.

Marszałek Szymon Hołownia rozpoczął obrady od minuty ciszy, by uczcić pamięć Hanny Gućwińskiej - popularnej autorki programu "Z kamerą wśród zwierząt" i posłanki IV kadencji Sejmu.

Pierwsze posiedzenie Sejmu. Drugi dzień obrad

Sejm przyjął uchwałę, zgodnie z którą wybrano cały skład Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Kandydatami do Komisji byli: Roberta Dowhana, Elżbieta Gelert, Tomasz Głogowski, Wojciech Król, Henryka Krzywonos-Strycharska, Jarosław Urbaniak z KO; Łukasz Osmalak z Polski 2050, Michał Pyrzyk z PSL, Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

Posłami z ramienia PiS proponowani byli natomiast Barbara Bartuś, Leonard Krasulski, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński, Marek Suski, Piotr Uruski oraz Elżbieta Witek, która dotychczas przegrała już dwa głosowania w nowej kadencji - na marszałka i wicemarszałka Sejmu.

W kolejnym dniu obrad parlament zagłosował również nad ustaleniem składu sekretarzy Sejmu. Wśród kandydatów na sekretarzy znaleźli się Paweł Bliźniuk, Małgorzata Gromadzka, Patryk Jaskulski, Jolanta Niezgodzka, Rafał Siemaszko, Weronika Smarduch, Aleksandra Wiśniewska, Adrian Witczak nominowani przez Koalicję Obywatelską; Krzysztof Ciecióra, Bartłomiej Dorywalski, Robert Gontarz, Filip Kaczyński, Łukasz Kmita, Sebastian Łukaszewicz, Daniel Milewski i Michał Moskal z PiS; Adam Gomoła z Polski 2050, Mirosław Adam Orliński z PSL, Joanna Wicha z Lewicy i Ryszard Wilk z Konfederacji.

Poandto w harmonogramie prac znalazło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która według propozycji ma liczyć siedem osób. Parlament przyjął uchawłę, a marszałek skierował ją do drugiego czytania.

Głosownia w Sejmie: Komisja do Spraw Służb Specjalnych i Krajowa Rada Sądownictwa

We wtorek Sejm wybierze również czterech posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa - zmiany w KRS były wielokrotnie zapowiadane przez obecną opozycję podczas kampanii wyborczej.

Dotychczas do Sejmu wpłynęło osiem kandydatur na posłów-członków KRS. Wśród nich znaleźli się Tomasz Zimoch z Polski 2050, Anna Maria Żukowska z Lewicy, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicy z Koalicji Obywatelskiej oraz Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński, Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości.

Awantura w Sejmie. "Skończył się czas bezprawia i niesprawiedliwości"

W imieniu PiS kandydatury tej partii przedstawia posłanka Anna Milczanowska. Następnie głos zabrał Borys Budka, który najpierw punktował decyzje poprzedniej kadencji ws. wyboru członków KRS, a dopiero później przeszedł do prezentowania kandydatów Koalicji Obywatelskiej.

- Sejm zeszłej kadencji dopuścił się poważnego naruszenia Konstytucji, wybierając ponad 15 członków KRS, czym przekroczył swoje uprawnienia. To skutkuje nieważnością przeprowadzanych przez ten organ nominacji sędziowskich - stwierdził Budka. Jak dodał, poprzednia Rada "zamiast stać na straży niezawisłości sędziowskiej, stała się trampoliną dla ludzi, którzy zhańbili togę sędziowską".

Podczas przemówienia posła KO parlamentarzyści PiS podnieśli głos, a marszałek Szymon Hołownia prosił ich o spokój. - Rozumiem państwa poddenerwowanie, ale musicie państwo zrozumieć, że rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. Skończył się w Polsce czas bezprawia i niesprawiedliwości - odpowiedział Budka na okrzyki posłów PiS.

W czasie przemówienia przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej głos próbował zabrać również Jarosław Kaczyński, który kierował swoje słowa do posła KO. Prezes PiS wezwał wówczas do siebie parlamentarzystów ze swojego ugrupowania.

Zbigniew Ziobro ostro na mówinicy. Kłótnia między Hołownią a PiS

Chwilę po wystąpieniu Budki na mównicę wszedł Zbigniew Ziobro. - Pazerność PO nie zna granic, ale jej buta jeszcze bardziej. Panie Budka, to Trybunał Konstytucyjny decyduje, co jest zgodne z Konstytucją, a co nie, a nie pan - powiedział minister sprawiedliwości. Gdy prokurator generalny przemawiał z ław sejmowych PiS rozbrzmiały okrzyki: "Konstytucja".

- Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu - zwrócił się do posłów PO Zbigniew Ziobro, po czym Szymon Hołownia poprosił ministra, by zakończył swoje przemówienie. Parlamentarzyści PiS zaczęli wówczas głośno skandować: "Regulamin". - Minister Ziobro prosił o czas jako członek rządu i ten czas otrzymał. Ten czas wynosił trzy minuty, dlatego proszę o opuszczenie mówinicy - odpowiedział Hołownia.

Szef resortu sprawiedlwiości wynegocjował ostatecznie dodatkowe 30 sekund przemówienia, a w tym samym czasie do trybuny marszałka podszedł Jarosław Kaczyński.

Przemysław Czarnek: Panie marszałku rotacyjny, teraz ja mówię

Gdy atomsfera na sali obrad uspokoiła się na mówinicę wszedł poseł Krzysztof Śmiszek, który zapreznetował kandydatkę Lewicy do KRS Annę Marię Żukowską. Krótko po jego wystąpieniu o głos poprosił minister edukacji Przemysław Czarnek. Marszałek Szymon Hołownia wyjaśnił, że to zgodne z regulaminem i dał ministrowi możliwość wypowiedzenia się.

- Panie marszałku rotacyjny - zwrócił się do Hołowni Czarnek, na co marszałek Sejmu ocenił, że szef resortu "zaburza powagę Sejmu". - To wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my, dlaczego pan ma o to pretensje? Niech pan ma pretensje do swoich - powiedział Czarnek. - Panie marszałku, teraz ja mówię, takie są standardy w izbie demokratycznej - dodał minister.

Czarnek stwierdził, że w działaniu nowej większości sejmowej brakuje logiki i demokracji. - Uczcie się demokracji i Konstytucji. Nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie - zakończył.

- To są standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję szacunek pana stanowisku i daje panu głos zgodnie z regulaminem. Natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeśli są to pana standardy parlamentaryzmu, to głęboko nad tym ublowem - odpowiedział ministrowi Szymon Hołownia.

