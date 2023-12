Do rządu powraca m.in. funkcja ministra cyfryzacji, która przypadnie dla przedstawiciela Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. Ponownie doczekamy się także ministra nauki i szkolnictwa wyższego, stanowisko to obejmie Dariusz Wieczorek oraz ministra do spraw Unii Europejskiej, teka ta przypadnie Adamowi Szłapce.