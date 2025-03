Policjanci z komisariatu przy ul. Platynowej w Gdańsku prowadzą sprawę poszukiwania 14-letniej Oliwii . Jak czytamy w komunikacie, dziewczyna w piątek rano wyszła z mieszkania i do tej pory nie wróciła.

W tym przypadku mamy do czynienia z poszukiwaniem opiekuńczym. Zarządzenie komendanta głównego policji z 2018 roku głosi, że poszukiwanie opiekuńcze to poszukiwanie prowadzone m.in. w przypadku "samowolnego oddalenia się małoletniego w wieku od 14 lat z domu rodzinnego, placówki opiekuńczo wychowawczej, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub innej tego typu placówki zapewniającej pieczę zastępczą albo nie powracających z przepustek do tych ośrodków i placówek".