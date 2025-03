Toskańskie Ortebello to jeden z nadmorskich kurortów oferujący wczasowiczom piękne piaszczyste plaże. Niedawno miasteczko nawiedziła prawdziwa inwazja. Chodzi o plagę meszek .

Wobec braku przełomu mieszkańcy Orbetello postanowili szukać pomocy u władz centralnych. Powstała specjalna petycja wzywająca do ogłoszenia na terenie Toskanii stanu wyjątkowego, co byłoby równoznaczne z uzyskaniem dodatkowych środków. List podpisało do czwartku wieczorem ponad 19 tys. osób.