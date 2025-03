To kolejny taki protest, poprzedni odbył się 8 marca na granicy z Niemcami w Słubicach ; ich organizatorem jest działacz narodowy Robert Bąkiewicz oraz Kluby Gazety Polskiej.

Bąkiewicz mówił, że postawione szlabany mają symbolizować niezgodę na inwazję migrantów do Polski, która - jego zdaniem - już się odbywa i jest częścią wojny hybrydowej prowadzonej wobec naszego kraju także przez naszego zachodniego sąsiada.

Bąkiewicz zaproponował, by w ramach samoorganizacji pilnować wszystkich przejść granicznych na granicach z Niemcami. - Będziemy przekazywali sobie informacje, będziemy nagrywali tych, którzy dokonują przestępstwa. Będziemy pokazywali niemiecką policję , która wjeżdża tutaj bezprawnie. Będziemy pokazywali polskich policjantów i straż graniczną, jeśli również będą brali udział w tym przestępstwie - mówił.

Kontrole na granicy niemiecko-polskiej trwają od października 2023 roku. Prowadzone są w oparciu o procedurę Dublin III. Określa ona, że za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony w Unii Europejskiej odpowiedzialne jest co do zasady tylko jedno państwo członkowskie - zazwyczaj pierwsze państwo UE, którego granicę przekroczył starający się o ochronę cudzoziemiec. Na tej prawnej podstawie cudzoziemcy są zawracani do krajów odpowiedzialnych za rozpatrzenie ich wniosków uchodźczych.