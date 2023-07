Po godz. 11 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęło się spotkanie z z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych. Obecni są m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef koła Kukiz'15 Paweł Kukiz, a także szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Na spotkanie w KPRM przyszli także przedstawiciele innych kół parlamentarnych: Magdalena Sroka z Porozumienia, Jakub Kulesza z Wolnościowców i Andrzej Sośnierz z Polskich Spraw.

Reklama

Relacja uchodźców w Unii Europejskiej. Premier zaprosił na konsultacje

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na rozmowy w sprawie unijnej relokacji uchodźców. "Przymusowy mechanizm jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Jasne stanowisko powinny wyrazić wszystkie siły polityczne" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Spotkanie zostało zaplanowane na czwartek, a swoją obecność zapowiedziały jedynie Konfederacja oraz PSL. - Będę wnioskował u premiera o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce. To wstyd, że rząd do tej pory nie wystąpił do UE o 1000 euro miesięcznie na utrzymanie Ukraińca od momentu wybuchu wojny - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News.

- Bardzo dobrze, że na to spotkanie przychodzą politycy, również z własnymi propozycjami, bo na tym polega demokracja. Na tym polega parlamentaryzm, aby merytorycznie dyskutować, a nie tylko obrzucać się jakimiś nieprawdziwymi danymi i inwektywami, jak robi to przewodniczący PO Donald Tusk - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek na antenie Polskiego Radia 24.

Obecności na spotkaniu odmówiły Lewica, Polska 2050 oraz Koalicja Obywatelska. - Dzisiaj Polska jest faktycznie wyłączona z jakichkolwiek mechanizmów obciążających nasz kraj (w związku z relokacją uchodźców - red.). Jedynym ugrupowaniem, któremu zależy na wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, na kłamaniu o mechanizmie tzw. przymusowej relokacji jest dziś rząd PiS-u - powiedział dziennikarzom Borys Budka na kilkadziesiąt minut przed spotkaniem w KPRM.

- Morawiecki chce odwrócić uwagę, nie będziemy uczestniczyć w żadnych politycznych ustawkach premiera. Rząd powinien przestać kłamać o tym, co dzieje się w UE i skorzystać z prawa, które daje nam Unia - dodał.