Morawiecki wskazał też dwa powody, którego jego zdaniem stoją za takim, a nie innym, przekazem Tuska w kwestii migrantów. Pierwszy to - zdaniem Morawieckiego - "brak planu na kampanię", który przewodniczący PO zastępuje "sianiem nienawiści i kłamstwa". Drugim - jak twierdzi premier - jest stanowisko niemieckich polityków z Europejskiej Partii Ludowej, którzy "już otwarcie mówią o tym, że gdyby PO wygrała wybory, to wpuści tutaj dowolną ilość nielegalnych imigrantów".

Migranci zdominowali kampanię

Wymiana razów między obecnym i byłym premierem ma miejsce w momencie, gdy temat migrantów i uchodźców zdominował bieżący etap kampanii parlamentarnej. Po pierwsze, z powodu referendum dot. relokacji migrantów, które wraz z wyborami parlamentarnymi planuje przeprowadzić Zjednoczona Prawica. Po drugie, z powodu trwającej w Unii Europejskiej dyskusji o reformie polityki azylowej i migracyjnej na terytorium UE. Polski i węgierski rząd utrzymują, że to próba zmuszenia państw członkowskich do przyjmowania migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, chociaż nie jest to prawdą, nawet w razie przyjęcia proponowanych przez UE rozwiązań każdy kraj będzie mógł zawnioskować o zwolnienie go z przyjmowania migrantów.