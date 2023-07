Dyplomatka wypowiedziała się podczas wtorkowej konferencji prasowej, uznając za "wielki sukces", że tylko Polska i Węgry sprzeciwiły się zaprezentowanym pomysłom dotyczącym relokacji. Dodała też, że obowiązkowa jest solidarność. - Jeśli jakiś kraj się nie zaangażuje, musi płacić - oceniła Johansson.

Premier: Zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę

W swoim poście Morawiecki nawiązał także do bieżących wydarzeń we Francji.



"Skuteczne działania PiS uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne" - czytamy.



W ostatnich zdaniach prezes Rady Ministrów zaapelował do wszystkich klubów i kół parlamentarnych o wspólny dialog.



"Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić" - podsumował Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że spotkanie zaplanowano na czwartek na godzinę 11. "Chcemy, żeby wszystkie siły wyraziły jasny sprzeciw" - napisał Müller.

Konsultacje w sprawie mechanizmu relokacji. Pierwsze reakcje

Na zaproszenie polskiego premiera zareagował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z PAP przekazał, że decyzja o udziale zostanie podjęta na posiedzeniu, które odbędzie się w środę o 16.