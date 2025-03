Incydent w rosyjskiej ambasadzie. Moskwa ma pretensje o reakcję na... alarm

Rosja ma pretensje do Mołdawii o to, że zareagowała na alarm bombowy w rosyjskiej ambasadzie na terenie tego kraju. Zdaniem Rosjan doszło do złamania zasad Konwencji wiedeńskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii odpowiada na oskarżenia.