Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP zabrał głos w sprawie tzw. paktu migracyjnego oraz nowej polityki migracyjnej ustalonej przez Komisję Europejską.

Jarosław Kaczyński a pakt migracyjny. "Nie ma zgody"

- Konsekwentnie sprzeciwiamy się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów - zaznaczył wicepremier. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że w sprawie migracji "nie będzie zgody z rządu".

- Póki będziemy rządzić, nie będzie nielegalnej bądź narzucanej z zewnątrz migracji - zapowiedział.

Kaczyński odniósł się także do ostatnich nagrań Donalda Tuska . Lider Po poruszył w nich kwestie dotyczące migracji oraz polityki migracyjnej obecnego rządu. - Donald Tusk może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracą tymczasową, a nielegalną migracją. Może nawet udawać konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny - ocenił lider Zjednoczonej Prawicy.

Jak dodał, Donald Tusk "wciąż nie chce wprost odpowiedzieć na pytanie, czy popiera przymusową relokację nielegalnych migrantów do Polski". - Politycy PO są tak bardzo zdenerwowani, bo wszyscy wiemy, że gdyby to od nich zależało, to ślepo poparliby kwotowy przydział migrantów zaproponowany przez Brukselę. Zgodziliby się na to, by do Polski trafiali migranci bez jakiejkolwiek kontroli, na podstawie decyzji innych państw, które w obliczu nowej presji migracyjnej, chcą przerzucić odpowiedzialność na inne kraje - podkreślił szef PiS.

Jarosław Kaczyński przyznaje się do błędu

Odpowiadając na pytanie o rozporządzenie ws. pracowników zagranicznych podkreślił, że była to "urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem". - W administracji pojawiają się różne pomysły. Sprawny rząd, jakim jest gabinet Prawa i Sprawiedliwości, potrafi reagować na takie błędne inicjatywy. Tak było w przypadku tego rozporządzenia - powiedział.

Wcześniej, we wtorek, rzecznik rządu poinformował w rozmowie z Polsat News, że "rozporządzenie nie będzie procedowane, by nie wywoływać emocji". - To jest rozporządzenie o charakterze technicznym, na podstawie którego PO próbowała napompować balonik dotyczący kwestii migracyjnych. Ono raczej nie będzie procedowane z prostego powodu - wokół niego stworzono nieprawdziwe historie, które serwuje ta partia - mówił rzecznik rządu.

Więcej informacji wkrótce.