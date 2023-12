800 plus i podwyżki dla nauczycieli

Lider KO mówił też o planowanych inicjatywach przyszłej władzy. - To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800 plus stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu - zapewnił - wskazał.