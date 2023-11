Inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji rozpoczęło się w poniedziałek o godzinie 12. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki, powołany na tę funkcję przez prezydenta. Na sali pojawił się prezydent Andrzej Duda oraz zaproszeni goście - przedstawiciele władz państwowych, wojskowych, wyznaniowych, byli prezydenci, marszałkowie i premierzy czy dyplomaci. Doszło do uroczystego odśpiewania hymnu , po czym swoje wystąpienie wygłosił przywódca polskiego państwa.

- Jako marszałek senior w imieniu nas wszystkich, posłanek i posłów, składam podziękowania Polkom i Polakom, którzy tak licznie wykonali swój demokratyczny obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych, upoważniając i zobowiązując nas tym samym do podjęcia troski o dobro wspólne - powiedział Marek Sawicki.

Marek Sawicki: By kraj powrócił do awangardy wartości europejskich

- Polska, z jej potencjałem ludzkim, ekonomicznym i politycznym, zasługuje i jest zdolna zająć godne miejsce w strukturach społeczności międzynarodowej i uczestniczyć w planowaniu i realizowaniu programów ich działania - zauważył. Wskazując na trudną sytuację geopolityczną i rozmaite wyzwania gospodarcze, zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia i pełnego wdrożenia zapisów zawartych w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

- Szczególnie dziś aktualizuje się potrzeba przywrócenia współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej - podkreślił. - Podejmijmy więc starania, by nasz kraj powrócił do awangardy wartości europejskich, które osadzone na chrześcijańskim dziedzictwie, na inspiracjach czerpanych z tradycji demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, stanowią solidny fundament do odbudowania i umacniania wspólnoty narodów Europy ojczyzn.