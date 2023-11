- 21 mln 966 tys. 891 osób - dokładnie tylu polskich obywateli zagłosowało w wyborach 15 października. Frekwencja wyborcza osiągnęła poziom 74 proc. To wielka rzecz, to wieli sukces polskiej demokracji. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję tym, którzy wzięli udział w wyborach - zaczął prezydent.

- Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna, jest najsilniejsza w całej naszej historii - dodał. - Oczywiście my Polacy w wielu sprawach istotnie się różnimy i będziemy się różnić - powiedział. Dodał jednak, że taka jest natura demokracji. - Najważniejsze jest to, że te spory rozstrzygamy przy urnie wyborczej - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda do posłów: Apeluję o wzajemny szacunek

Prezydent zwrócił uwagę na frekwencję wyborczą, która jeszcze niedawno nie przekraczała 50 proc. Andrzej Duda podkreślił, że to zobowiązanie dla posłów - zarówno dla tych, którzy będą w koalicji rządzącej, jak i dla tych, którzy znajdą się w opozycji.

- To od waszych decyzji, od tego jak będzie sprawować swój mandat zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda zaapelował także do parlamentarzystów o wzajemny szacunek. - Wyrazem szacunku jest to, że każdy klub parlamentarny miał reprezentanta w Prezydium Sejmu. To powinien być zwyczaj parlamentarny - podkreślił.