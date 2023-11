- Traktuję te zastrzeżenia nie do końca jako uczciwe i rzetelne - powiedział marszałek senior, krytycznie oceniając opinię całej nowej koalicji w sprawie kandydatury Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu. - Prowadzenie Sejmu też wymaga czasami zachowań niestandardowych, czasami też wprowadzania pewnej dyscypliny - uściślił Marek Sawicki z PSL, po czym dodał, że wydaje mu się, iż "pani marszałek Witek granic nie przekraczała". Stwierdził też, że on zagłosowałby za przedstawicielką PiS i ujawnił, że namawiał do tego inne formacje. Ostatecznie Sawicki, jak cała jego partia, był przeciw, a Witek wicemarszałkiem w X kadencji Sejmu nie została.