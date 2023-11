- Dziękuję ponad 21 mln wyborcom, którzy 15 października w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali nam 460 posłankom i posłom najsilniejszy w historii mandat do ich reprezentowania - powiedział Szymon Hołownia.

- Każdego dnia mamy dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi. Nie zawieść naszych dzieci. I tych, którzy w sztafecie pokoleń stali w tym miejscu przed nami - marszałków odnowionej Rzeczpospolitej Polskiej - dodał polityk wybrany na marszałka Sejmu. Zapewniał także, że Sejm będzie miejscem debaty i ścierania się poglądów. Według niego "polityka to troska, a sala sejmowa to arena dialogu".

Lider Polski 2050 zapowiedział spotkanie z najbardziej doświadczonymi reporterami sejmowymi celem przywrócenia dostępności parlamentu dla mediów. Uruchomiony ma zostać także podcast, wrócą także śniadania prasowe oraz briefingi marszałka Sejmu. - Sejm nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania (...). Nie będzie też areną wojny polsko-polskiej - dodał nowy marszałek izby.

Krótko po głosowaniu do mediów wyszedł nowy marszałek Sejmu. - Wydałem polecenie kancelarii Sejmu, w nocy barierki sprzed Sejmu znikną , odpowiednie pismo zostało złożone w Komendzie Stołecznej Policji - relacjonował Szymon Hołownia.

Elżbieta Witek traci funkcję. PiS walczył o stanowisko marszałek Sejmu

- Parlamentaryzm to sztuka posługiwania się słowem . Szymona Hołownią opanował ją do perfekcji. W piśmie, bo jest autorem ponad 20 książek. Jest dziennikarzem z nagrodą Grand Press. Pracował w wielu redakcjach: dziennikach, tygodnikach i zarządzał słowem, brał za nie odpowiedzialność. Marszałek musi być erudytą w posługiwaniu się słowem - mówił lider PSL.

Szef Ludowców przypomniał, że Hołownia jest twórcą Fundacji Kasisi, która w wielu afrykańskich krajach niesie pomoc lokalnej ludności. - Szymon Hołownia ma empatię i słuch społeczny tak bardzo potrzebne do pełnienia funkcji marszałka Sejmu. Ważna jest też odwaga, on się nią wykazał (...). Miał piękną i bezpieczną karierę. I zdecydował się wejść do polityki, dał się zweryfikować wyborcom - dodał Kosiniak-Kamysz.