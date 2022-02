"Uznanie Donbasu rażąco narusza prawo międzynarodowe"

"Uznanie dwóch separatystycznych terytoriów na Ukrainie jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej Ukrainy oraz porozumień z Mińska. UE i jej partnerzy zareagują z jednością, stanowczością i determinacją w solidarności z Ukrainą" - oświadczyła w poniedziałek na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin w wygłoszonym orędziu poinformował o uznaniu niepodległości powołanych przez separatystów w Donbasie "republik ludowych" - Donieckiej i Ługańskiej.

Potępiła go także szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Reklama

Podobny komunikat zamieścił na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Von der Leyen i Michel ogłosili we wspólnym oświadczeniu, że Unia Europejska zareaguje nałożeniem sankcji na osoby zamieszane w uznanie niezależności "republik ludowych" Doniecka i Ługańska, nazywając je "nielegalnym czynem:,

"Przewodniczący Michel i przewodnicząca von der Leyen w najostrzejszych słowach potępiają decyzję prezydenta Rosji o uznaniu obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego niekontrolowanych przez rząd na Ukrainie za niezależne podmioty" - czytamy w oświadczeniu przesłanym mediom.

"Ten krok jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego oraz porozumień mińskich. Unia zareaguje nałożeniem sankcji na osoby zamieszane w ten nielegalny czyn" - zapowiedzieli oboje politycy, wyrażając "niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na szczeblu międzynarodowym".

Johnson: "Zły omen i bardzo mroczny znak"

"To jawne naruszenie prawa międzynarodowego. Jest to rażące naruszenie suwerenności i integralności Ukrainy. Jest to zaprzeczenie procesu mińskiego i porozumień mińskich i myślę, że jest to bardzo zły omen i bardzo mroczny znak. To kolejny sygnał, że sprawy zmierzają w złym kierunku" - powiedział z kolei podczas konferencji prasowej brytyjski premier Boris Johnson.

Konferencja Johnsona dotycząca obostrzeń covidowych odbywała się w tym samym czasie, co przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym poinformował on o decyzjach w sprawie Donbasu Johnson zapewnił, że Wielka Brytania "nadal będzie robić wszystko, co w jej mocy, aby wspierać Ukraińców", w tym przygotowywać "solidne" sankcje i kontynuować "wzmacnianie" wschodniej flanki NATO.

Rosja wybrała konfrontację zamiast dialogu, a uznanie przez nią niepodległości dwóch separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie nie może pozostać bezkarne - oświadczyła z kolei brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss w oświadczeniu. "Ten krok oznacza dalszy atak na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, sygnalizuje koniec procesu mińskiego i jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych" - napisała Truss.

"Będziemy koordynować naszą reakcję z sojusznikami" - zapowiedziała.

Stoltenberg: potępiam decyzję Rosji

Szef NATO: potępiam decyzję Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych "Donieckiej Republiki Ludowej" i "Ługańskiej Republiki Ludowej"

"To niweczy wysiłki zmierzające do rozwiązania konfliktu i narusza porozumienia mińskie, których stroną jest Rosja. NATO wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Apelujemy do Moskwy, aby przestała podsycać konflikt i wybrała dyplomację" - napisał sekretarz generalny Sojuszu na Twitterze.

Łotwa domaga się natychmiastowych sankcji

"Decyzja o uznaniu tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych jest jawnym złamaniem prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej Ukrainy. Łotwa zdecydowanie potępia ten krok i wzywa do silnej odpowiedzi społeczności międzynarodowej" - napisał na Twitterze w poniedziałek minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkeviczs.

"Unia Europejska musi nałożyć sankcje na Rosję po tym, gdy władze tego kraju uznały niepodległość separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy" - wezwał polityk. Poinformował także o wezwaniu przedstawiciela dyplomatycznego Rosji do łotewskiego MSZ.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Łotwy poinformował również o planie wysłania na Ukrainę przeciwpancernych pocisków Javelin.

Czechy: "Opowiadamy się za wolną i niepodległą Ukrainą"

Premier Czech Petr Fiala napisał na Twitterze, że decyzja Rosji jest "pogwałceniem prawa międzynarodowego i aktem agresji na sąsiednie suwerenne państwo". "Popieramy jednogłośną odpowiedź UE i naszych partnerów" - napisał polityk. "Czechy opowiadają się za wolną i niepodległą Ukrainą" - dodał.

"Dobrze pamiętamy z własnej historii, że podobne kroki przeciwko suwerennym państwom sąsiednim nigdy nie prowadzą do pokoju" - napisał Fiala.