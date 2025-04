Wielkanocny rozejm w Ukrainie. Władimir Putin podjął nową decyzję

Rozporządzenie argumentował "względami humanitarnymi", jednak mimo rozkazu wstrzymania walk, strona ukraińska donosiła, że były one kontynuowane.

Jeszcze w sobotę, reagując na ruch Moskwy, Wołodymyr Zełenski złożył rosyjskiemu przywódcy propozycję. "Jeśli całkowite zawieszenie broni naprawdę się utrzyma, Ukraina proponuje przedłużenie go poza Wielkanoc 20 kwietnia" - podkreślał we wpisie. Prezydent Ukrainy ocenił, że "to właśnie ujawni prawdziwe intencje Rosji".