Premier podwyższył stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni z ALFA-CRP do CHARLIE-CRP

"Od 21 na terenie Polski obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Ma to związek z sytuacją na Ukrainie i działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni. Do 4 marca obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT" - napisał na Twitterze Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji.

Od połowy lutego w całym kraju obowiązywał stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO - drugi, CHARLIE - trzeci, a DELTA - czwarty, najwyższy.

Janusz Cieszyński: Zakładamy, że ten podwyższony stopień zagrożenia alarmowego będzie obowiązywał do 4 marca

Poniedziałkowym zarządzeniem premiera stopień ALFA-CRP został podwyższony do CHARLIE-CRP.

- Na ten moment zakładamy, że ten podwyższony stopień zagrożenia alarmowego będzie obowiązywał do przyszłego piątku, 4 marca, natomiast jak zawsze w takich sytuacjach ten okres jest dostosowany do rozwoju sytuacji. Jeżeli coś się będzie miało w tej sprawie zmieniać, będziemy oczywiście o tym informować - zaznaczył Janusz Cieszyński.

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

