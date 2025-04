Po dynamicznym Wielkim Piątku mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny mieli nadzieję, że niespokojna aura przez dłuższy czas nie będzie wracać. Niestety, synoptycy zajrzeli w mapy i wypatrzyli w nich kolejny burzowy front , który zawita do Polski już w poniedziałek 21 kwietnia . Padać i grzmieć będzie jednak także przez kolejne dni, aż do piątku. Najwcześniej żywioł uderzy w zachodnie obszary kraju.

Jak podaje portal twojapogoda.pl, do Polski znad Francji nadciąga niż Fritz , który niesie ze sobą burze, porywisty wiatr i ulewne deszcze. W Lany Poniedziałek niebezpiecznie zrobi się zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Tam, w okolicach południa prognozowane są m.in. burze z gradem. Później, w miarę upływu dnia, przewędrują one na wschód, obejmując kolejne regiony.

Jeśli chodzi o temperaturę, początkowo termometry będą wskazywać 20-24 st. C, ale po przejściu nawałnicy ochłodzi się i słupki rtęci spadną do ok. 15 st. C. W nocy natomiast deszcze i burze zaczną zanikać na północy, a w górach może jedynie lekko popadać. Centralne i zachodnie województwa mogą liczyć na przejaśnienia.