Ujawniono prawdziwy plan Putina. "Łagodzi irytację gestem"

Kilkunastogodzinny rozejm wielkanocny, który ogłosił Władimir Putin, to próba złagodzenia frustracji Donalda Trumpa - ocenia "The Independent". Według brytyjskiego dziennika prawdziwym planem prezydenta Rosji jest "odwrócenie uwagi od swojego grzechu". Z kolei wraz z amerykańskim przywódcą koncentrują się na tym, co i ile otrzymają z Ukrainy.