Dariusz Matecki zaznaczył, że są to "życzenia z aresztu", a siebie określił "więźniem politycznym rządu Tuska i Bodnara".

Poseł PiS stwierdził, że "niesprawiedliwość, której doświadcza, to dowód na to, jak bardzo Polska pod rządami Donalda Tuska i Adama Bodnara oddala się od wolności i praworządności ".

"Jednak Wielkanoc to czas nadziei i zwycięstwa prawdy nad kłamstwem. To święto, które uczy nas, że nawet największa ciemność nie może zgasić światła, a cierpienie i niesprawiedliwość są jedynie etapem na drodze do triumfu dobra" - czytamy dalej.