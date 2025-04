Donald Trump postanowił złożyć Amerykanom wielkanocne "życzenia". W tym celu opublikował na swojej platformie Truth Social dwa wpisy, w których zaatakował swoich oponentów, byłego prezydenta Joe Bidena i po raz kolejny nawiązał do swojego hasła "Make America Great Again".

"Wesołych Świąt dla wszystkich, w tym dla radykalnych lewicowych lunatyków , którzy tak ciężko walczą i planują sprowadzenie do naszego kraju morderców, baronów narkotykowych, niebezpiecznych więźniów i osób obłąkanych... Wesołych Świąt Wielkanocnych życzę również słabym i nieskutecznym sędziom i funkcjonariuszom organów ścigania , którzy pozwalają na kontynuowanie tego złowrogiego ataku na nasz kraj, ataku tak brutalnego, że nigdy nie zostanie zapomniany!" - napisał Trump.

W odniesieniu do swojego rywala w wyborach w 2020 r. Joe Bidena, amerykański przywódca oskarżył go o niekompetencję i sprowadzenie do kraju migrantów, którzy w jego opinii okazali się być przestępcami.