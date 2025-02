Nawrocki uderza w Tuska. Nawiązał do zdjęcia premiera

- W UE nie nabierają się na międzynarodowość Donalda Tuska; jest odsuwany od największych wydarzeń - mówił w niedzielę we Wschowie Karol Nawrocki. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta skomentował także nadchodzący szczyt unijnych przywódców ws. Ukrainy, który ma odbyć się w Paryżu, twierdząc, że powinien on zostać zorganizowany w Warszawie. - W tym czasie premier Donald Tusk obiera ziemniaki - wskazywał prezes IPN, nawiązując do opublikowanego w sieci przez szefa rządu zdjęcia.