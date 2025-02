Podwyżka ważnego świadczenia. Kilkaset złotych więcej w skali miesiąca

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne 2025? Zasady przyznawania

Świadczenie pielęgnacyjne to finansowe wsparcie, które przysługuje osobom z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. Z założenia pieniądze są dla osób, które chcą opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? To może trafić do:

mamy lub taty dziecka niepełnosprawnego;

opiekuna faktycznego takiego dziecka (osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka);

osoby spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym, będącej dla niego rodziną zastępczą spokrewnioną.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także osobom mającym obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich niepełnosprawnych krewnych. Co jednak istotne z punktu widzenia prawa, orzeczenie o niepełnosprawności musi być połączone z innymi wskazaniami. To przede wszystkim konieczność stałej lub długotrwałej opieki, albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Reklama

Do tego liczy się konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne może pobierać także osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Również posiadany przez opiekuna status rolnika, małżonka rolnika, czy domownika rolnika, nie stanowi żadnej przeszkody w otrzymywaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Wsparcie przyznawane jest bez konieczności rezygnacji przez opiekuna będącego rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem rolnika z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub z pracy w gospodarstwie rolnym.

Ile w 2025 roku będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne 2025 przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. W 2024 roku wprowadzono znaczące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym. Główna i najważniejsza dotyczyła wprowadzenia możliwości łączenia aktywności zawodowej, bez żadnych ograniczeń, z pobieraniem finansowego wsparcia. Reklama

Zatrudnienie lub praca zarobkowa opiekuna nie mają wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie ma znaczenia rodzaj pracy, wymiar, miejsce czy wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne 2025 wyniesie 3287 zł miesięcznie. To znacząca podwyżka, bo jeszcze w ubiegłym roku wynosiło ono 2988 zł miesięcznie, a niecałe dziesięć lat temu zaledwie 1406 zł. Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego wynikają z podwyżki pensji minimalnej. W 2025 roku pensja ta wzrasta o 10 procent do 4666 zł, dlatego też o taki sam poziom podwyższono świadczenie pielęgnacyjne.

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osobę z niepełnosprawnością wyłącznie do momentu ukończenia przez nią 18. roku życia. Po tym czasie przysługuje jej nowe świadczenie wspierające. Jego wysokość zależy od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego na poziomie od 70 do 100 punktów. Maksymalne wsparcie ze świadczenia wspierającego w 2025 roku to 3919 zł miesięcznie od państwa.

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Reklama

Wzór formularza można znaleźć zarówno na rządowej stronie, jak i w urzędzie gminy oraz miasta. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne powinien dodatkowo zawierać skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz orzeczenie o niepełnosprawności - umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.