- Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy, który ogranicza program 800 plus do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki - powiedział szef klubu PiS.

Sprawa 800 plus dla Ukraińców. PiS mówi "sprawdzam" Rafałowi Trzaskowskiemu

Według Błaszczaka pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna . Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość w maju 2024 roku podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej złożyło poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia 800 plus od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Podkreślił, że politycy KO zagłosowali wtedy przeciw tej poprawce.

Błaszczak dodał, że ze względu na pilność projektu klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu. To rozpoczyna się w środę.