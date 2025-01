Nowa propozycja Trzaskowskiego. Chodzi o 800 plus dla Ukraińców

W piątek jedną z miejscowości, którą w ramach prowadzonej kampanii wybiorczej odwiedził Rafał Trzaskowski , był Puńsk na Podlasiu. Podczas spotkania ze swoimi zwolennikami, kandydat startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej wspomniał o Ukrainie oraz ich obywatelach, którzy od czasu pełnoskalowej wojny w ich kraju przyjechali do Polski.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski z propozycją. Chodzi o 800 plus dla Ukraińców

- Chciałbym wprowadzić fundamentalną zasadę, jeśli chodzi o politykę zagraniczną państwa - że wszystko co robimy, musi nam się opłacać (...). Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to powinno być absolutnie jasne, że Ukraina , jako część Zachodu nam się po prostu opłaca . Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, z tych siedzących na sali, że Ukraińcy walczą za nasze bezpieczeństwo - mówił.

- Jak ta wojna się zakończy, miejsce Ukrainy jest w Europie , w Sojuszu Północnoatlantyckim . To powinno być jasne, nam się to po prostu opłaca. Każdy, kto tego nie rozumie, nie rozumie podstawowego interesu państwa - dodał. Włodarz stolicy nadmienił też, że każdy prezydent RP - Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński, Komorowski i Duda - "oni wszyscy rozumieli, że miejsce Ukrainy jest w Europie, a nie Rosji , pod skrzydłami Putina".

Kandydat na prezydenta Polski podkreślił, że potrzeba wiele lat, aby Ukraina mogła wejść do UE. - Najpierw musi się skończyć wojna, potem będą musieli przedsięwziąć cały szereg reform. To nie będzie proste - nadmienił, dodając przy tym, że zmienić będzie musiała się także Unia Europejska .

- Pomagaliśmy Ukraińcom od samego początku (...) Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu - jak Niemcy i Szwecja - że tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal. Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę - mówił na spotkaniu Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zaproponował w związku z tym "fundamentalną zmianę". - Jeżeli chodzi o takie świadczenia, jak 800 plus dla Ukraińców, one powinny się im należeć, jeżeli będą u nas (w Polsce - red.) pracować, mieszkać i jeżeli będą płacić podatki. Apeluję do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa, aby tego typu postulat mógł być uwzględniony - oświadczył.