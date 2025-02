Podano, że badanie dotyczy poparcia dla najmocniejszych kandydatów w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich. "Opinia24 wybrała do niego polityków, którzy w poprzednim sondażu, badającym pierwszą turę wyborów prezydenckich, uzyskali największe poparcie" - wyjaśniło Radio ZET, które zleciło sondaż.

Wybory prezydenckie 2025. Sondaż: Jak zagłosują niezdecydowani?

Według sondażu, Hołownia pokonałby w drugiej turze kandydata popieranego przez PiS (51 proc. do 43 proc.). 6 proc. badanych nie wiedziało w tym przypadku, jak odpowiedzieć.

II tura wyborów prezydenckich. Nowy sondaż

W opisie sondażu zaznaczono, że " najbardziej prawdopodobny pojedynek drugiej tury wyborów prezydenckich rozegra się między Trzaskowskim a Nawrockim ". Jeśli jednak wziąć pod uwagę inny możliwy wariant wyborczej dogrywki, to " patrząc na pnące się wyniki Sławomira Mentzena i zakładając, że afery i kłopoty wizerunkowe zaszkodzą Karolowi Nawrockiemu, można - choć z trudem - założyć, że w drugiej turze dojdzie do pojedynku Trzaskowski-Mentzen".

Z sondażu wynika, że choć zwycięstwo w tym pojedynku przypadłoby Trzaskowskiemu, to najciekawsze dane można znaleźć w grupie wyborców niezdecydowanych.

"Rekrutują się oni przede wszystkim z sympatyków PiS oraz osób, które choć deklarują, że pójdą głosować już w pierwszej turze, to wciąż nie wiedzą, na kogo. Badanie niezdecydowanych pokazuje również większe prawdopodobieństwo wskazań na kandydata Konfederacji " - zauważono.

Jeśli chodzi o ewentualny pojedynek Hołowni z Nawrockim, to wśród wyborców niezdecydowanych za marszałkiem Sejmu "w zasadzie murem stają zwolennicy partii koalicyjnych". "Jednocześnie wyborcy Konfederacji wykazują mniejszą ochotę do wyraźnego poparcia Karola Nawrockiego - decyduje się na to 68 proc. z nich".