W niedzielę po południu końca dobiegła trwająca od piątku 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa , którą oficjalnie zamknął jej przewodniczący Christoph Heusgen . Dla niemieckiego dyplomaty było to podwójnie ważne wydarzenie, bowiem nie dość, że przemawiał do zebranych podsumowując wszystkie konkluzje, to jednocześnie zakończył swoją kadencję przewodniczącego wydarzenia, która trwała od 2022 r.

Łzy na zakończenie Konferencji Bezpieczeństwa. "Obawiamy się"

J.D. Vance uderza w Europę i jej liderów

Przemówienie J.D. Vance'a, do którego nawiązał Heusgen, było szeroko komentowane przez uczestników monachijskiej konferencji oraz światowych obserwatorów wydarzenia. Wiceprezydent USA krytycznie wypowiedział się w nim na temat Europy, oskarżając ją o to, że rzekomo tłumi wolność słowa i nie szanuje zasad demokratycznych . Ocenił też, że jest ona dla siebie większym zagrożeniem niż Chiny czy Rosja .

- Zagrożenie, o które najbardziej się martwię w kontekście Europy, to nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny zewnętrzny aktor. To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - oświadczył Vance.