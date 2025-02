Nowe informacje ws. nocnej strzelaniny w Warszawie. "Trwa walka o życie"

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, jak doszło do tragedii w nocy przy ul. Pontonierów w Warszawie w dzielnicy Rembertów. - 33-latek miał użyć siły fizycznej w stosunku do swojej 28-letniej partnerki, a następnie oddać do niej strzały z broni czarnoprochowej. Po wszystkim popełnił samobójstwo - poinformował w rozmowie z Polsat News sierż. sztab. Paweł Chmura