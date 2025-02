Ogień pojawił się w klubie w niedzielę wieczorem. Zgodnie z informacjami podawanymi przez lokalne media, w tym czasie odbywała się tam impreza charytatywna , podczas której zbierano pieniądze na rzecz jednego z mieszkańców. Dom mężczyzny całkowicie spłonął w grudniu 2024 r. .- Do czynienia mamy z pożarem dość mocno rozwiniętym, ale w części budynku" - poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Karol Kroć, dodając, że pożar rozwinął się na poziomie dachu i poddasza, a objęta nim jest jedna część budynku.

Wilga. Pożar klubu Mega Music. Ranny jeden ze strażaków

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do zdarzenia skierowano ponad 80 strażaków i 21 samochodów strażackich oraz grupę operacyjną mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.Klub Mega Music jest najstarszym i największym w Wildze. Wszyscy uczestnicy zdążyli się z niego ewakuować. Łącznie było to ponad 200 osób.Służby zaapelowały o niezbliżanie się do miejsca zdarzenia.