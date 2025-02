Sądowa batalia Sławomira Mentzena. Jest decyzja w sprawie zażalenia

Sądowa batalia Mentzena i Ćwika dotyczy słów przedstawiciela Polski 2050 , który to zarzucił liderowi Konfederacji działania mające na celu uniknięcie płacenia podatków .

Wybory prezydenckie 2025. Sławomir Mentzen ponownie przegrywa w sądzie

Do sprawy odniósł się także oskarżany Sławomir Ćwik, który udostępnił na swoim profilu fragment serialu "Ślepnąc od świateł". W scenie widoczny jest czarny charakter Dario, który mówi: " Masz kłopoty. I one się dopiero zaczęły. Wiesz o tym ".

"Niech pan (Szymon Hołownia - red.) nie otwiera jeszcze szampana - to nie Liga Mistrzów, tylko polskie sądy. 2:0? A kogo to obchodzi, skoro wasza formacja przegrywa w sondażach, a Polacy mają was coraz bardziej dość? Może zamiast liczyć "zwycięstwa" w sali sądowej, lepiej zastanowić się, czemu przegrywanie w oczach narodu" - czytamy.