O tym, że USA zwróciły się do swoich sojuszników w Europie z pytaniami o to, co mogliby wnieść w zakresie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, media, w tym Reuters, informowały w sobotę. Z kolei w niedzielę agencja dotarła do pełnego tekstu dokumentu, składającego się z sześciu punktów.