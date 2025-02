Złożenie deklaracji PIT przed 15 lutego może budzić wątpliwości co do jej skutecznego dostarczenia do urzędu skarbowego. Aby upewnić się, że dokument dotarł i został zaakceptowany, warto zweryfikować jego status. Wyjaśniamy, jak to zrobić i jakie znaczenie ma Urzędowe Poświadczenie Odbioru.