Zastanawiające ruchy Rosji na Morzu Śródziemnym. Wysłano zachodnie samoloty

Rosyjski okręt podwodny i należący do marynarki wojennej holownik ratowniczy znajdowały się w sobotę między Sardynią a Algierią. W związku z tymi ruchami do obserwacji jednostek wysłano co najmniej trzy zachodnie samoloty - dwa należące do Włoch i jeden amerykański. Spodziewa się, że okręt i holownik zmierzają do brzegów Syrii, gdzie, według ustaleń Ukraińców, na wejście do portu czekać ma rosyjski masowiec Sparta IV. Ma on zabrać do kraju pozostawiony po upadku reżimu Baszara al-Asada sprzęt wojskowy.