Wybory prezydenckie. Magdalena Biejat ogłosiła hasło. "Łączy nas więcej"

Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące nałożenia wysokich ceł na Unię Europejską . - To nie są dobre informacje dla Unii - to nie są dobre informacje dla Polski - przestrzegła.

W ocenie kandydatki Nowej Lewicy prezydent Stanów Zjednoczonych to człowiek, który "podważa demokrację, podsyca nienawiść, rozmontowuje międzynarodowe sojusze i traktuje państwo jak własny biznes". - To symbol skrajnej prawicy, której celem jest podział, a nie wspólnota. I dlatego mówię jasno - Polska nie pójdzie drogą Trumpa - podkreśliła.

Najnowsze informacje i sondaże można sprawdzić w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025 .- Moja prezydentura to gwarancja innej polityki - opartej na sprawiedliwości, solidarności i demokracji. Wiernopoddańcze hołdy wobec Trumpa nie działają , niech polscy politycy to w końcu zrozumieją - dodała.

Magdalena Biejat zdeklarowała, że jeśli zostanie Prezydentem RP, Polska nie przestanie wspierać Ukrainy . - Nigdy nie zgodzę się na to, by nasza część Europy została uznana za rosyjską strefę wpływów , żeby nasze bezpieczeństwo było przedmiotem negocjacji z Putinem! - oświadczyła. Zaznaczyła, że nasz region powinien wyznaczać kierunek geopolityki Starego Kontynentu.

Magdalena Biejat uderza w cyfrowych gigantów i konkurentów

Kandydatka Lewicy odniosła się także do swoich konkurentów. - Jeden z moich konkurentów wprowadził do debaty wątek z branży hotelarskiej, by chwilę potem z bezwzględnością hiszpańskiej inkwizycji walczyć z golizną w komiksach. Innemu przeszkadzają ukraińskie dzieci i problem bezrobocia wśród ich rodziców, problem który praktycznie nie istnieje. Moi drodzy konkurenci: czy naprawdę to wszystko co macie do zaproponowania Polakom? - pytała retorycznie.