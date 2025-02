W godzinnej rozmowie w serwisie X Tarczyński powiedział między innymi, że "kocha" Donalda Trumpa jako polityka. Stwierdził też, że Europa upada, ale chce o nią walczyć. Formułował nawiązujące do kampanii Trumpa hasło "Make Europe Great Again" - uczyńmy Europę znów wielką.

Butelki, rakiety i husaria

Nawiązał do dyrektywy SUP, która nakazuje, by wszystkie nakrętki w plastikowych butelkach do trzech litrów były przytwierdzone do butelek. Zmiana miała na celu ograniczenie drobnych frakcji plastiku w środowisku.