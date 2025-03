Wybory 2025. Kto może głosować przez pełnomocnika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głosować przez pełnomocnika mogą osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w myśl ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto prawo to przysługuje osobom posiadającym orzeczenie organu rentowego o :

Wybory prezydenckie 2025. Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Państwową Komisję Wyborczą, aby skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika , konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić w jednej z trzech form :

Do wniosku należy dołączyć :

Głosowanie przez pełnomocnika. Terminy - wybory 2025

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest odrębnie dla każdej tury wyborów. Oznacza to, że pełnomocnictwo udzielone na I turę nie obejmuje automatycznie II tury. Jeżeli wyborca nie złożył wniosku przed I turą wyborów, może zrobić to po jej zakończeniu, pod warunkiem, że zachowa wymagany termin w stosunku do II tury.