Sobotnia konwencja Magdaleny Biejat koncentrowała się na prawach kobiet. - Spotykamy się 8 marca, w Dzień Kobiet. Spotykamy się, żeby rozmawiać o naszych prawach. O naszym życiu, bezpieczeństwie, codzienności. Dla mnie to jedno z najważniejszych spotkań w tej kampanii wyborczej - podkreślala kandydatka Lewicy.

- Nie ma dla mnie znaczenia, w którym kierunku wieje wiatr polityczny - czy akurat wypada być feministką, czy nie. W 2023 wszyscy pozowali na obrońców praw kobiet. Dzisiaj ci sami politycy kopiują Sławomira Mentzena. Ja nie. Ja stoję w tym samym miejscu od zawsze - zadeklarowała. Reklama

Biejat walczy o głosy kobiet. "Głos na innych kandydatów, to głos stracony"

Biejat przekonywała, że kobiety nie mogą być wykluczone z rozmów o bezpieczeństwie i nie chodzi jedynie o wydatki na kolejny sprzęt wojskowy.

- Chcę, żeby każda kobieta była bezpieczna, gdy trafia do szpitala w zagrożonej ciąży. Żeby była bezpieczna we własnym domu, gdy mąż, czy partner grozi przemocą. Chce bezpieczeństwa finansowego dla samodzielnych mam, chcę bezpieczeństwa dnia codziennego dla każdej z was - wyjasniała.

Jak podkreśliła jest "jedyną kandydatką na prezydenta Polski" i jedyną, której "prawa kobiet to nie kwiatek do kożucha, a priorytet". - Głos dla innych kandydatów to stracony głos dla praw kobiet - oświadczyła.

- Wybierając Karola Nawrockiego, czy Sławomira Mentzena, same sobie kopiemy grób. To są politycy, którzy uparcie odmawiają nam najbardziej podstawowych praw. Ich wzorem jest dzisiaj Donald Trump, otwarty mizogin, który otwarcie nami gardzi - uważa Biejat.

Wybory prezydenckie. Biejat ostro o Mentzenie: Jest talibem w garniturze

Kandydatka Lewicy odniosła się do zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. - To PiS i Konfederacja ramię w ramię przyniosły nam najbardziej drakońskie prawo aborcyjne w Europie, śmierć dziesiątek kobiet, strach i cierpienie setek innych. Bardzo, bardzo mocno apeluje: nie zapominajmy o tym - wezwała. Reklama

- Sławomir Mentzen chce 10 lat więzienia za aborcję, nawet jeśli to ciąża z gwałtu. To polityk, który chce żebyście na zgodę o rozwód prosiły biskupa. I to jest człowiek, który nieustannie opowiada o wolności? Straszy nas islamem, a sam jest talibem w garniturze - powiedziała.

Biejat podzieliła się również swoją opinią o Karolu Nawrockim.

- Jak każdy PiSowiec odmienia rodzinę przez wszystkie przypadki. A w jakim środowisku się obraca, z kim się przyjaźni? Z kibolami, z naziolami, z przestępcami skazanymi za poważne pobicia i sutenerstwo. Czy jest gorsza forma przemocy wobec kobiet niz zmuszanie ich do prostytucji? - ptała.

- Czy ktoś, komu nie przeszkadza swastyka wytatuowana na plecach kolegi powinien rządzić Polską? Nie. On nie zadba o nasze bezpieczeństwo, to jest niebezpieczny człowiek, którego musimy zatrzymać - kontunuowała.

Wicemarszałkini Senatu nie szczędziła również krytyki kandydatowi KO na prezydenta.

- Wiecie, że Rafał Trzaskowski już przestał mówić o legalizacji aborcji? My mamy dość rozczarowań. Apeluje, policzmy się. Pokażmy w tych wyborach, że nie można dłużej mydlić nam oczu, że chcemy wreszczie prawa do aborcji w Polsce - zaapelowała kandydatka Lewicy. Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

