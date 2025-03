Do incydentu doszło w czwartek podczas wspólnych manewrów wojskowych z USA. Siły Powietrzne Korei Południowej przyznały, że jeden z ich myśliwców KF-16 przypadkowo zrzucił osiem bomb w niewłaściwe miejsce.

Pociski wylądowały na terenie znajdującej się w pobliżu Seulu wsi Pocheon - poza przeznaczonym do tego poligonem. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosło 31 osób , w tym 12 cywilów. Ponadto uszkodzone zostały 152 budynki .

"Pilot błędnie wpisał jedną cyfrę z siedmiu w zestawie współrzędnych używanym do wyznaczenia celu" - poinformowano w raporcie. To jednak nie koniec wykrytych nieprawidłowości, ponieważ wojskowy nie dochował również właściwych procedur.

Szef sztabu koreańskich sił powietrznych Lee Young-su wystosował w poniedziałek publiczne przeprosiny w imieniu wojska , biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za czwartkowy atak bombowy w Pocheon . - Składam najgłębsze przeprosiny i kondolencje mieszkańcom Nogok-ri i członkom służb dotkniętych tym wypadkiem. Mam szczerą nadzieję na szybki powrót do zdrowia tych, którzy nadal są hospitalizowani - powiedział Lee.

Jak zapowiedział, "zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić szybkie działania na rzecz powrotu do zdrowia, wsparcie medyczne i psychologiczne oraz odszkodowanie, aby poszkodowani mieszkańcy mogli jak najszybciej wrócić do swojego codziennego życia".