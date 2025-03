Musk znów atakuje Sikorskiego. Dosadny wpis miliardera

"Tak, jest marionetką Sorosa" - stwierdził Elon Musk, odnosząc się do wpisu dotyczącego Radosława Sikorskiego. To kolejny raz gdy amerykański miliarder i współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa atakuje szefa polskiej dyplomacji. Wcześniej przy okazji dyskusji nad systemami Starlink w Ukrainie nazwał go "małym człowiekiem".