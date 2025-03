- Nie jesteśmy pewni, co dokładnie się stało, ale doszło do ogromnego cyberataku - mającego na celu zniszczenie systemu X - pochodzącego z adresów IP z obszaru Ukrainy - mówił Elon Musk w wywiadzie z Larrym Kudlowem, byłym doradcą Donalda Trumpa , emitowanym w telewizji Fox Business.

Wcześniej do ataku typu DDoS (Distributed Denial of Service) przyznała się hakerska grupa Dark Storm we wpisie na Telegramie.

- To jest ciężka jazda. Ale myślę, że robimy tutaj właściwą rzecz - powiedział, odnoszą się do swojej roli nieformalnego lidera zespołu DOGE, który ma na celu ograniczenie zbędnych wydatków budżetowych. Po raz kolejny obiecał, że - o ile nikt ich nie powstrzyma - DOGE doprowadzi do zaoszczędzenia 1 biliona dolarów. Twierdził, że do tej pory udało mu się oszczędzać pieniądze w tempie 4 mld dolarów dziennie.