W wieczornym komunikacie Watykanu odniesiono się do opinii lekarzy Ojca Świętego, którzy ocenili, że jego stan uległ poprawie . Papież w odpowiedni sposób reaguje na terapię, której jest poddawany.

Mimo dobrych wiadomości, jakie płyną w ostatnich dobrach z kliniki, lekarze nadal wstrzymują się z przedstawieniem dalszych rokowań co do stanu zdrowia papieża.

W niedzielę papież Franciszek podziękował całemu personelowi medycznemu za opiekę; zwrócił się też do wszystkich, którzy otaczają go modlitwą , wyrażając wdzięczność za ich zaangażowanie.

Codziennie pod Poliklinikę Gemelli przychodzą wierni z Rzymu, pielgrzymi z całych Włoch i innych krajów. Przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu szpitala wierni zostawiają świeczki z wizerunkiem Franciszka, różańce, karteczki z życzeniami powrotu do zdrowia, rysunki dzieci.

Papież zaapelował też o pokój na świecie, odniósł się do sytuacji w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie . Ojciec Święty zdołał też odbyć spotkania z watykańskimi urzędnikami .

W opublikowanym przez Watykan tekście papież napisał o rozpoczęciu Wielkiego Postu przypominając, że "wzywa on do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy".