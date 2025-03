Najnowszy sondaż prezydencki. "Katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości"

Wyniki sondażu skomentował politolog prof. Bartłomiej Biskup, który uważa, że jest to "poważne ostrzeżenie dla sztabu Karola Nawrockiego". Według niego, gdyby takie wyniki utrzymały się do 18 maja, to byłaby to "katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości".