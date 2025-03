"Nie do przyjęcia". Rosjanie ostrzegają Australię

Wysłania wojsk pokojowych do Ukrainy nie wyklucza rząd Australii. Na te doniesienia odpowiedziała rosyjska ambasada w Canberze, twierdząc, że kolejne "zachodnie buty na ukraińskiej ziemi są nie do przyjęcia" i zapowiada, że nie będzie się temu biernie przyglądać. "To nie groźba, to ostrzeżenie" - podkreśla placówka.