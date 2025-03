"Autodestruktywny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie, jak należy . Cofnijcie podatek, by uniknąć konsekwencji!" - przestrzegł w swoim wpisie Rose.

Według unijnego komisarza ds. handlu Marosza Szefczovicza rynek europejski stanowi dla części amerykańskich gigantów źródło nawet 40 proc. ich przychodów . Usługi cyfrowe to również obszar, w którym Stany Zjednoczone mają dużą nadwyżkę wynoszącą 109 mld euro (w zakresie wymiany towarów Unia Europejska osiąga nadwyżkę w wysokości 157 mld euro).

Szef resortu cyfryzacji przekonywał, że dodatkowe pieniądze uzyskane z podatku posłużą do wsparcia krajowych firm technologicznych , pracujących m.in. nad rozwojem sztucznej inteligencji.

- Mógłby on przetransferować zyski od potężnych globalnych korporacji, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, do budżetu, a one później mogłyby pracować na rzecz rozwoju polskich firm technologicznych, wspierać polskie startupy, deep tech, przedsiębiorstwa chmurowe czy tworzenie jakościowych treści przez media - tłumaczył Gawkowski.