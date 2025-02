Według Konstantinowa, zwykli ludzie w krajach zachodnich nie rozumieją, dlaczego ich przywódcy popychają swoje kraje w kierunku " zupełnie absurdalnych sytuacji ". - To prowadzi te kraje do zsuwania się w stronę nazizmu, rusofobii, pewnego rodzaju chuligaństwa, kradzieży naszego majątku - podkreślił szef krymskiego paralmentu, powielając tezy znane z rosyjskiej propagandy.

Andrzej Duda: Nord Stream trzeba zdemontować

- Uważam, że gazociągi Nord Stream powinny zostać zdemontowane, rozebrane. I chcę przypomnieć, że to Donald Trump zatrzymał Nord Stream. To on nałożył sankcje na firmy zaangażowane w budowę Nord Stream w 2019 roku. Dzięki niemu to zostało zatrzymane - zaznaczył Duda.