Nawiązywał też do relacji Polski z Unią Europejską. - To my mieliśmy rację mówiąc, że UE nie wypłaci Polakom środków z KPO. UE od miesięcy bawi się tym. Upokarza nasze społeczeństwo, ich urzędnicy kłamią mówiąc, ze chodzi o praworządność. To wielka ściema, chodzi o władzę - stwierdził.

- Jeśli dopuścicie tych wariatów z opozycji do władzy, oddadzą suwerenność szaleńcom z Brukseli. Pamiętajcie, suwerenność to serce narodu. Odpowiadamy za to przed Panem Bogiem i przed wszystkimi pokoleniami Polaków - kontynuował.

Zdjęcie Politycy Solidarnej Polski, w pierwszym rzędzie m.in. Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Do Boga odnosił się także wiceminister Janusz Kowalski. - Wierzę w Pana Boga, wierzę w Polskę i Polaków. Dlatego jestem w Suwerennej Polsce Zbigniewa Ziobro, która idzie do wyborów, by twardo walczyć o zagrożoną suwerenność Polski - przekonywał. W jego opinii, Frans Timmermans, Ursula von der Leyen i Donald Tusk chcą "tego samego, co chcieli liberałowie w latach 90-tych w Polsce". - Oni chcą polskiego ubóstwa i polskiego bezrobocia tylko po to, by grupy cwaniaków i z zagraniczne koncerny bogaciły się na odbieraniu Polsce wolności i suwerenności - mówił.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nawiązywał do Lasów Państwowych. - Eurokraci chcą dokonać zamachu na polskie lasy, na zarządzanie nimi, na naszą suwerenność. Już w 2014 roku próbowano zmienić konstytucję, co umożliwiałoby sprzedaż naszych lasów. Stała za tym ekipa niemieckich kolaborantów - stwierdził.

- Eurokraci chcą decydować jak mamy żyć, co kupować, chcą wszystko opodatkować. Zaczęli od powietrza, skończą na talerzu. To rynek powinien decydować, jakie auto chcemy kupić. Czy w przypadku telefonów stacjonarnych był odgórny zakaz? Nie. To cena i dostępność komórki spowodowała zmianę - przekonywał z kolei wiceminister Jacek Ozdoba.

Używał też sformułowań w języku niemieckim. - Węgiel nein, drewno nein, gaz też jest nein. Wiecie, co macie wybrać? Pompę ciepła i to najlepiej Made in Germany. Wszystko jak mawia klasyk: für Deutschland.

Głos zabrała także europoseł Beata Kempa. - Usłyszeliście już państwo kiedyś, że jeśli nie jesteście za zieloną rewolucją, jeśli nie wierzycie w ekoszaleństwo to nie jesteście w UE. Za chwile usłyszycie państwo, że jeśli nie jesteście za uznaniem związków homoseksualnych, jeśli nie jesteście za adopcją przez nie dzieci to nie jesteście Europejczykami - mówiła.

Ziobro: Suwerenność Polski zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu

- Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu - powiedział Zbigniew Ziobro. - Mamy jednocześnie do czynienia z dwoma niebezpiecznymi procesami. Z jednej strony Rosja prowadzi krwawą napastnicza wojnę z naszym sąsiadem. Z drugiej strony lewicowi fanatycy w Europie zachodniej forsują projekt zmian Unii Europejskiej w państwo federalne pod niemieckim przywództwem - dodał.

Jak podkreślił, konwencja została celowo zorganizowana w Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. - Nasi przodkowie podjęli przed wiekami próby naprawy Rzeczypospolitej, aby ocalić polską suwerenność - podkreślił Ziobro. - Wolność naszych przodków została pogrążona przez wielką przewagę zewnętrznych wrogów. Ale tez zdeptana przez zdradziecką Targowice. Historia lubi się powtarzać - dodał.

- Musimy bronić polskiej suwerenności przed niemieckimi kolaborantami w polskiej polityce. Jeśli się poddamy, nie będziemy mieli demokracji, lecz posłuszną Berlinowi tuskową sitwę - powiedział.

- Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Niemka Ursula von der Leyen z właściwym sobie niemieckim tupetem i arogancją namaściła już Tuska na namiestnika w Polsce. Publicznie wyraziła życzenie, aby to on był premierem w naszym kraju. To pokazuje, że Niemcy traktują Tuska jak swojego agenta wpływu w Warszawie - stwierdził polityk. I oświadczył: - Powołujemy Suwerenną Polskę, by w ten sposób jasno powiedzieć twarde "nie" tym, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie - naszej niepodległości.

- Chcemy UE jako Europy ojczyzny, ściśle współpracujących ze sobą, szanujących się państw - powiedział.

Odnosząc się do kwestii wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa militarnego Polski, Ziobro podkreślił, że Suwerenna Polska razem z PiS buduje "silną i nowoczesną polską armię". - Wielka w tym zasługa prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wicepremiera Mariusza Błaszczaka - dodał.

- Nasza walka o suwerenność to w dzisiejszych realiach walka o to, co mamy jeść i jakimi samochodami wolno nam jeździć. Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Transmisja z konwencji dostępna jest tutaj:

Wideo youtube

Solidarna Polska została założona w 2012 roku. Partia ta wchodzi w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy.