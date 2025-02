- Komisja do spraw Pegsusa powinna wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Wszystkim politykom PiS powinno na tym zależeć, ponieważ mówią, że nie mają sobie nic do zarzucenia - powiedział Rafał Trzaskowski, komentując wniosek Prawa i Sprawiedliwości o rozwiązanie sejmowej grupy śledczej. Kandydat na Prezydenta RP odniósł się także do swoich słów o 800+ dla Ukraińców. - W tej chwili trzeba podjąć dyskusję na ten temat - podkreślił.