Spięcie w Sejmie. Dziennikarz wyrwał telefon posłowi PiS

Spięcie w Sejmie. Dariusz Matecki zapowiada zawiadomienie do prokuratury

"W przyszłym tygodniu do sądu trafi prywatny akt oskarżenia przeciwko Czuchnowskiemu i zawiadomienie do prokuratury. To jest zachowanie akredytowanego dziennikarza na terenie Sejmu wobec posła opozycji" - oznajmił polityk PiS, dołączając do wpisu nagranie.