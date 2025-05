W pierwszej kolejności na Mentzena, a w drugiej na Zandberga. Albo odwrotnie. Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News przyznał, że na swoich wiecach spotyka ludzi z takim właśnie podejściem, zwłaszcza wśród młodszych wyborców.

Popularność Mentzena i Zandberga - efekt zmęczenia wojną PiS i PO?

- Wynika to ze zmęczenia PO-PiS. Młodzi ludzie widzą fałsz tych obu formacji, nie chcą ani Tuska ani Kaczyńskiego, chcą zmiany, kogoś nowego. No i widzą młodego w miarę Mentzena, widzą Zandberga, którzy obaj jeszcze nie rządzili. Bo obaj nie jesteśmy ani w obecnej koalicji rządowej, ani nie byliśmy w poprzedniej koalicji rządowej. W związku z czym nas jeszcze nie było i być może w ciągu kolejnych pięciu, dziesięciu, dwudziestu lat okaże się, że to nie Tusk i Kaczyński, a Mentzen i Zandberg walczą ze sobą - wyjaśniał Sławomir Mentzen.

Młodzi ludzie widzą fałsz tych obu formacji, nie chcą ani Tuska ani Kaczyńskiego, chcą zmiany, kogoś nowego. No i i widzą młodego w miarę Mentzena, widzą Zandberga, którzy obaj jeszcze nie rządzili.

O zmęczeniu wojną Platformy i PiS w prawie każdym wywiadzie mówi także lider Partii Razem Adrian Zandberg.

- Najwyższy czas, byśmy po 20 latach rządów Tuska i Kaczyńskiego na przemian po prostu się z tego wyrwali, bo to szkodzi Polsce. 20 lat rządów PO-PiS to 20 lat, gdy nie rozwiązujemy problemów, jakie stoją przed Polską - przekonywał w piątek rano w Polsat News.

W mediach społecznościowych od dawna już funkcjonuje żartobliwa nazwa "KonfedeRAZEM", pojawiająca się przy każdej okazji sejmowej współpracy Konfederacji i Partii Razem.

Rzeczywiście notowania obu polityków z antypodów sceny politycznej w trwającej kampanii wyborczej mogą wskazywać na to, że wyborcy poszukują w polityce czegoś nowego.

Mentzen, jak wskazują sondaże, skończy prawdopodobnie prezydencki wyścig na trzeciej pozycji, z dwucyfrowym wynikiem, choć słabszym niż pierwotnie mogło się wydawać.

Zandberg na finiszu kampanii mocno zyskuje w sondażach. Jego poparcie waha się w przedziale 4-6 proc. Biorąc pod uwagę, że zaczynał kampanię z poparciem w granicach 1-2 proc. wzrost jest znaczący.

Politycy Partii Razem przekonują, że Zandbergowi udało się przejąć "dużą część antyestablishmentowego elektoratu".

- To widać. I bardzo dobrze, bo oddawanie walkowerem tych głosów niezgody skrajnej prawicy jest bardzo niebezpieczne. Bardzo cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do młodych ludzi i odebrać ich sporą część Mentzenowi. Teraz po prostu w tej grupie często z nim wygrywamy - mówił niedawno Łukaszowi Rogojszowi poseł i członek władz Razem Maciej Konieczny.

Wybory prezydenckie. Kim są wyborcy Mentzena i Zandberga?

- Osobom zajmującym się na co dzień polityką może nie mieścić się w głowie, że są wyborcy, którym zupełnie nie przeszkadza popieranie osób z antypodów politycznego sporu. Są wyborcy, którzy bardziej niż programem wyborczym czy poglądami kandydata kierują się jego osobowością i tym, jak bardzo jest antysystemowy, jak mocno punktuje władzę czy szerzej cały polityczny establishment - zwraca uwagę w rozmowie z Interią prof. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

- A kandydaci tacy jak Mentzen czy Zandberg są wyraziści, antyestablishmentowi, a do tego potrafią się dobrze komunikować, a więc docierają do młodszego elektoratu - dodaje.

Prof. Annusewicz zwraca uwagę także na to, że przy dokonywaniu wyborów politycznych często istotna okazuje się kategoria fajności, której dziennikarze i politycy nie doceniają.

- Pamiętajmy, że wyborców zaangażowanych w życie polityczne, śledzących regularnie wydarzenia, oglądających telewizje informacyjne jest jakieś 10, może 15 procent. Po drugiej stronie są wyborcy, którzy śledzą to, co się dzieje w sposób umiarkowany, dla nich więc ciekawym wyborem dziś jest Mentzen, jutro Zandberg, a pojutrze Senyszyn - wyjaśnia prof. Annusewicz.

Przy tej okazji nasuwać się może pytanie, dlaczego mowa jest o przepływach wyborców między Zandbergiem a Mentzenem, a nie Zandbergiem i jego naturalną konkurentką z Nowej Lewicy Magdaleną Biejat?

Zdaniem prof. Annusewicza potwierdza to fakt, że w sympatiach młodego elektoratu kategoria lewicowości i prawicowości ma mniejsze znaczenie niż kategoria antysystemowa.

- Adrian Zandberg w kampanii mocno krytykuje rząd. Magdalena Biejat, będąc częścią koalicji rządzącej, nie może tego robić, więc jej kampania skupia się na krytyce głównie Konfederacji i Mentzena. Młodym wyborcom bliżej jest do kandydata, który celnie punktuje rząd i poglądy nie mają tu większego znaczenia - uważa ekspert.

Cieszę się, że spotykam ludzi, którzy mówią mi, że nigdy nie myśleli o sobie, że są lewicowi, ale nasze prospołeczne, propaństwowe, rozwojowe propozycje im odpowiadają

Poniekąd potwierdzają to też słowa samego Zandberga, który przyznaje, że nie zależy mu na etykiecie "lewicy", bo jak tłumaczy "pod tą nazwą w Polsce robiono różne mało lewicowe rzeczy". - Cieszę się, że spotykam ludzi, którzy mówią mi, że nigdy nie myśleli o sobie, że są lewicowi, ale nasze prospołeczne, propaństwowe, rozwojowe propozycje im odpowiadają - tak stawia sprawę sam Zandberg.

Choć jednocześnie lider Partii Razem często podkreśla, że szeroko rozumiana lewica popełniła w poprzednich latach błąd, oddając Konfederacji do zagospodarowania prawie cały elektorat, który domaga się zmiany. I teraz Partia Razem i on sam chcą o tych wyborców zawalczyć.

- Jesteśmy tu po to, żeby reprezentować ludzi, którzy chcą zmiany. I po to, żeby nie stała się nią Konfederacja, tylko siła demokratyczna i prospołeczna. Podchodzimy do tego zadania bardzo poważnie. Liczę, że pokażą to wyniki wyborów. Zarówno prezydenckich, ale przede wszystkim parlamentarnych w 2027 roku - kreślił swój plan Zandberg w rozmowie z "Kulturą Liberalną".

Młodzi wyborcy stawiają na Mentzena i Zandberga

Mentzen i Zandberg w swoich diagnozach o początku końca duopolu PiS i PO mogą mieć sporo racji.

Z niedawnego badania Atlas Intel, nowej amerykańskiej pracowni badawczej, która pojawiła się na polskim rynku, wynika, że to właśnie Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg mają największe poparcie, jeśli chodzi o wyborców poniżej 30. roku życia (grupa wiekowa 18-29). Zandberg wśród najmłodszych wyborców może liczyć na 25,4 proc., a Mentzen na 23,4 proc. Łącznie zgarniają tu prawie 50 proc. poparcia.

To bardzo perspektywiczny elektorat, pytanie na ile stabilny w swoich politycznych wyborach. O kapryśności i nieprzewidywalności wyborców boleśnie przekonała się Konfederacja w 2023 roku.

- To jest problem z wyborcami, którzy kierują się w swoich wyborach głównie kategorią fajności, a nie w oparciu o jakiś fundament ideowy czy ze względu na przywiązanie do konkretnych poglądów. Jednego dnia fajny jest jeden kandydat i go wspieramy, ale wystarczy, że zrobi on coś niefajnego i przestajemy go popierać, szukając innego fajniejszego - wskazuje prof. Annusewicz. - Łaska pańska wyborcy na fajnym koniu jeździ - kwituje.

Jednak zdaniem prof. Annusewicza w nadchodzących wyborach prezydenckich to nie młodzi jako grupa wyborcza przesądzą o wyniku. Jak mówi, musiałoby dojść do zmasowanego wstania z kanapy. - Nawet w wyborach w 2023 roku młodzi wyborcy wpłynęli na wynik wyborów, ale to nie oni jako grupa przesądzili, większe znaczenie miała powszechna mobilizacja, także w innych grupach wyborców np. wśród kobiet - przypomina ekspert.

Kamila Baranowska

